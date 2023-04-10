В самом деле: за период 1990-х и начала 2000-х было наштамповано очень много «интересных» учебников. По альтернативной истории.

С нового учебного года — сентября 2023-го — в учебную программу российских вузов введут курс «Основы российской государственности». Об этом сегодня сообщило Минобрнауки на своём официальном сайте. В подготовке этого курса, как сообщается, приняли участие три тысячи преподавателей из более чем 560 российских высших учебных заведений.

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По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, появление данного курса в программе обучения в вузе необходимо, чтобы у студентов формировалось «осознание принадлежности к российскому обществу» и развивалось «чувство гражданственности» вкупе с созданием «духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности».

По плану, курс будет состоять из пяти разделов, а его общая продолжительность составит примерно 72 часа, из которых 52 часа — аудиторная продолжительность, а 20 часов — время для самостоятельной работы.

О появлении в отечественных вузах курса «Основы российской государственности» стало известно в конце прошлого года, а поручение о его создании было подписано в январе года текущего.

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На сегодняшний день очень любопытно узнать, что включено в вышеуказанную программу, и не будет ли в данном курсе перегибов в тех или иных аспектах истории российского государства, как это в период 1990-х и начала 2000-х любили делать авторы многочисленных как школьных, так и университетских учебников истории.