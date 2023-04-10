А нынешнего уровня вовлечённости НАТО в конфликт уже мало?

Желание Украины вступить в НАТО, и тем самым каким-то образом втянуть весь коллективный Запад в прямое столкновение с Россией, уже давно похоже на одержимость. Сегодня представители украинского парламента (Верховной Рады) обратились к государствам-членам НАТО с призывом поспособствовать процессу ускоренного вступления Украины в альянс, о чём сообщил депутат рады Алексей Гончаренко.

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Руководство НАТО при этом неоднократно повторяло, что приём Украины в альянс не стоит на повестке дня. Нежелание Североатлантического альянса принимать в свои ряды находящееся в состоянии военного конфликта государство предельно понятно: во-первых, НАТО и так напрямую поддерживает страну в боевых действиях, предоставляя вооружение, боеприпасы и всю полноту разведданных. Во-вторых, в Европе крайне мало желающих вступать в прямой конфликт с Россией, поскольку всем прекрасно понятно, что это закончится концом света для всего человечества. По крайней мере, для тех, кто проживают в северном полушарии.

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Что же до властей Украины, то возникает ощущение, будто там не понимают, что всё происходящее сейчас — это следствие стремления Киева в НАТО и его нежелания сохранять свой статус нейтрального государства, получающего «плюшки» как от Европы, так и от России.