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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Банки РФ просят 10-12 миллиардов рублей бюджетных денег для импортозамещения POS-терминалов французской Ingenico
Тут много есть вопросов. Если честно.
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<>Стало известно, что российские банки попросили Минпромторг выделить субсидии на импортозамещение POS-терминалов Ingenico. Устройства французского производителя установлены приблизительно на 50 % всех работающих аппаратов на рынке стране (около 2 млн устройств). Для замены всего парка устройств банки планируют потратить не менее 40 млрд рублей.

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Здесь следует справочно уточнить, что ещё в начале 2018 года компания Ingenico рапортовала о создании 1,5 миллиона устройств. На конец прошлого года, как сообщал Центробанк РФ, в стране было установлено около 4 млн POS-терминалов. Устройства компании Ingenico доминируют в технологическом парке «ВТБ», «Сбера» и «Промсвязьбанка».

В текущей ситуацией с Ingenico в Минпромторге считают, что на российском рынке представлено достаточное количество крупных поставщиков контрольно-кассовой техники (тех же терминалов для безналичной оплаты), которые смогут заменить собой «железо» от французского производителя. Так, компании «Атол», «Штрих-М», «Инпас компани», а ещё АО СКБ ВТ «Искра» уже выпускают аналогичные решения, находящиеся в реестре российской радиоэлектронной продукции.

В то же время, эксперты рынка считают, что после ухода Ingenico у банков и других корпоративных клиентов могут возникнуть проблемы с обслуживанием имеющихся POS-терминалов. Никакого гарантийного обслуживания здесь больше не будет — устройства станут работать до первой поломки. Эксперты также пояснили, что замену терминалов можно осуществить и без субсидий, но в таком случае процесс растянется на несколько лет.

Именно с целью более быстрого перехода на российские терминалы Ассоциация банков России (АБР) попросила Минпромторг выделить им субсидии на импортозамещение устройств Ingenico для приёма карт.

Один из представителей АБР рассказал, что субсидирование импортозамещения Ingenico поможет не только банкам, но и российским производителям оборудования и другим участникам платёжной индустрии страны.

Сами же банки просят на замену всех терминалов Ingenico, включая складские запасы, от 10 до 12 млрд рублей при условии перехода на российские и китайские аналоги. Здесь ещё нужно помнить, что замена устройств также повлечёт за собой полную замену платёжного ПО. А для его тестирования и развёртывания потребуется приблизительно год.

Французская компания Ingenico в начале текущего года подтвердила свой уход с российского рынка ещё в 2022 году. Минпромторг убеждён, что, что её быстро заменят отечественные производители терминалов для приёма карт к оплате.

В конце прошлого месяца Ingenico собиралась прекратить поддержку своих POS-терминалов в России и вела переговоры с банками по поводу срока своего ухода. Компания несколько месяцев пыталась уйти с рынка РФ без серьёзных последствий для платёжного рынка страны.

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Ingenico работала в России с 2007 года. С прошлого года на сайте компании удалено упоминание РФ как страны, в которой она осуществляет услуги и поддержку. Россия была в числе пяти стран в мире, где Ingenico именно производила свою продукцию.

#банки
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