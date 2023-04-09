После шквала видеороликов с результатами их применения тут даже слепой наконец-то прозреет.

За период проведения специальной военной операции российская общественность узнала, что такое «Ланцет», и что своё название данный беспилотник-камикадзе получил в честь одноимённого хирургического прибора. Как отметили в западном издании Army Recognition, своё имя данный ударный БПЛА носит не просто так: он и впрямь позволяет осуществлять хирургически точные удары по вражеской технике, включая даже тяжёлые варианты буксируемой артиллерии.

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Как отмечают авторы статьи, российские войска с высокой эффективностью применяют «Ланцеты» в ходе боевых действий на Украине. Своей эффективностью, подытожил автор материала, «Ланцет» обязан продвинутой системе наведения, мощному двигателю и конфигурации «Двойной крест», благодаря которой барражирующий боеприпас сохраняет стабильность в полёте и позволяет настигать не только неподвижные, но и движущиеся цели.

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Отметим, что активность применения «Ланцетов» в ходе СВО постоянно повышается, что связано с увеличением их производства, за которое отвечает компания ZALA Aero, являющаяся дочерним предприятием входящего в состав «Ростеха» концерна «Калашников». В тематических «пабликах» в Telegram, в частности, уже фактически в ежедневном режиме можно видеть результаты работы «Ланцетами», и оспаривать эффективность их применения уже попросту невозможно. Как итог: информация потихоньку просачивается и в западные СМИ.