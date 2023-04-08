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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США собираются дополнительно надавить на Европу по вопросу антироссийских санкций
Десяти пакетов с пакетами, видимо, оказалось мало.
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Санкционная война, являющаяся пусть и не самым зрелищным и очевидным, но всё же одним из фронтов нынешнего геополитического противостояния, на сегодняшний день нанесла больше ущерба отдачей стреляющему, чем непосредственно цели: российская экономика уменьшилась на показатель погрешности, а на последующие годы уже даже самые антироссийские международные экономические органы дают пусть и пока скромные, но всё же позитивные прогнозы.

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Хотя у вменяемых людей при виде этого должен прослеживаться только один логичный вывод — санкционная война провалилась, а тех, кто её планировал, надо гнать метлой со своих насиженных мест — с логикой у представителей западных неоконсерваторов как раз-таки проблемы. Там считают, что если не получилось в первый раз, надо попробовать во второй, а если не получилось десять раз, определённо следует попробовать в одиннадцатый, при этом не меняя саму стратегию действия, а лишь наращивая усилия по реализации первоначальной.

И вот, как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, американский минфин планирует отправить в Европу «специалистов по санкциям» с целью оказания дополнительного давления на Швейцарию, Италию и Германию. Идея заключается в том, чтобы указать политикам этих стран на тех, кто обходит санкции с их стороны и продолжает торговать с Россией, тем самым позволяя ей обеспечивать свою «военную машину». Дополнительно, как сообщается, эти «специалисты» намереваются посетить Казахстан как государство, способствующее обходу Россией санкций.

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Необходимо понимать, что большая часть европейских компаний всё же продолжают сотрудничать с РФ, прекрасно понимая важность российского рынка для европейских производителей. К сожалению, европейские страны несамостоятельны вследствие членства в Евросоюзе, который обязует их принимать вредные для себя решения, поэтому до тех пор, пока ЕС в принципе существует как надгосударственное образование, или пока к «власти» в данном общеевропейском органе не придут вменяемые политики, о восстановлении отношений с европейскими государствами не может идти и речи.

#россия #сша #санкции #политика #экономика #евросоюз
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