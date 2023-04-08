Санкционная война, являющаяся пусть и не самым зрелищным и очевидным, но всё же одним из фронтов нынешнего геополитического противостояния, на сегодняшний день нанесла больше ущерба отдачей стреляющему, чем непосредственно цели: российская экономика уменьшилась на показатель погрешности, а на последующие годы уже даже самые антироссийские международные экономические органы дают пусть и пока скромные, но всё же позитивные прогнозы.
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Хотя у вменяемых людей при виде этого должен прослеживаться только один логичный вывод — санкционная война провалилась, а тех, кто её планировал, надо гнать метлой со своих насиженных мест — с логикой у представителей западных неоконсерваторов как раз-таки проблемы. Там считают, что если не получилось в первый раз, надо попробовать во второй, а если не получилось десять раз, определённо следует попробовать в одиннадцатый, при этом не меняя саму стратегию действия, а лишь наращивая усилия по реализации первоначальной.
И вот, как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, американский минфин планирует отправить в Европу «специалистов по санкциям» с целью оказания дополнительного давления на Швейцарию, Италию и Германию. Идея заключается в том, чтобы указать политикам этих стран на тех, кто обходит санкции с их стороны и продолжает торговать с Россией, тем самым позволяя ей обеспечивать свою «военную машину». Дополнительно, как сообщается, эти «специалисты» намереваются посетить Казахстан как государство, способствующее обходу Россией санкций.
Необходимо понимать, что большая часть европейских компаний всё же продолжают сотрудничать с РФ, прекрасно понимая важность российского рынка для европейских производителей. К сожалению, европейские страны несамостоятельны вследствие членства в Евросоюзе, который обязует их принимать вредные для себя решения, поэтому до тех пор, пока ЕС в принципе существует как надгосударственное образование, или пока к «власти» в данном общеевропейском органе не придут вменяемые политики, о восстановлении отношений с европейскими государствами не может идти и речи.