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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Турция рассчитывает принять в этом году больше российских туристов
Туристическая отрасль остаётся одной из ключевых для Турции и после землетрясений.
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Сегодня в рамках встречи с Сергеем Лавровым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу затронул тему тёплых отношений с Россией, которые заключаются не только в единстве мнений по многим вопросам мировой политики, но и в традиционно приоритетном турецком направлении для российских туристов. По итогам прошлого года, отметил Чавушоглу, Турция приняла 5,2 миллиона российских туристов, а в этом году рассчитывает принять ещё больше.

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Несмотря на последствия разрушительных землетрясений, жертвами которого стали десятки тысяч человек, Турция продолжит в полной мере осуществлять свою туристическую деятельность.

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В данной ситуации важно отметить, что возможности проводить самостоятельную и выгодную в первую очередь для самой Турции политику официальная Анкара обязана так и не согласованным на протяжении десятилетий членством в Евросоюзе. Именно благодаря этому Турция сохраняет прямые авиарейсы в Россию и не ставит россиянам палки в колёса. Вообще, пример Турции — это пример того, как поступали бы европейские страны в отношении антироссийских санкций, не будь они обязаны исполнять волю «объединяющего» их надгосударственного образования.

#россия #политика #экономика #турция #туризм
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