Проблема в том, что поезд со станции давно ушёл и уже прибыл в пункт Б.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хотя «Википедия» всегда была крайне сомнительным источником информации, особенно, что касается статей на тему истории, за последние девять лет в ней стало увеличиваться количество ложных и откровенно пропагандистских материалов, преимущественно на тему разворачивающихся сейчас геополитических событий. Несмотря на это, блокировать доступ к «Википедии» в России пока не собираются, справедливо считая, что сначала необходимо создать её отечественный аналог.

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Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, создавать аналог «Википедии» обязательно нужно, и лишь после этого можно поднимать вопрос о блокировке «оригинала».

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Попытки создать аналог «Википедии» в России предпринимаются, но пока всё это больше выглядит как сотрясание воздуха — реально взяться за данную работу никто так и не готов, а создание того же количества статей, что представлены в «Википедии», у которой на развитие была фора в 22 года, потребует невероятного количества времени и усилий.