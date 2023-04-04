Хотя «Википедия» всегда была крайне сомнительным источником информации, особенно, что касается статей на тему истории, за последние девять лет в ней стало увеличиваться количество ложных и откровенно пропагандистских материалов, преимущественно на тему разворачивающихся сейчас геополитических событий. Несмотря на это, блокировать доступ к «Википедии» в России пока не собираются, справедливо считая, что сначала необходимо создать её отечественный аналог.
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Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, создавать аналог «Википедии» обязательно нужно, и лишь после этого можно поднимать вопрос о блокировке «оригинала».
Попытки создать аналог «Википедии» в России предпринимаются, но пока всё это больше выглядит как сотрясание воздуха — реально взяться за данную работу никто так и не готов, а создание того же количества статей, что представлены в «Википедии», у которой на развитие была фора в 22 года, потребует невероятного количества времени и усилий.