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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Седан «Москвич 6» запустят в производство во второй половине этого года
Появились первые фотографии.
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Хотя современный «Москвич», производство которого было возобновлено после ухода из страны европейских автоконцернов, и является копией китайских моделей автомобилей JAC, но на данном этапе это допустимая полумера до тех пор, пока в стране не будет налажено полностью собственное производство данных машин. В конце концов, важно помнить о необходимости сохранения рабочих мест и заводов.

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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод «Москвич», где не только ознакомился с процессом перевода городских такси на данные модели автомобилей, но и показал первые фотографии седана (лифтбека) «Москвич 6». Данная машина представляет собой копию китайского седана JAC Sehol A5, присутствующего на российском рынке с 2020 года.

На данную модель будет устанавливаться тот же двигатель, что и в «Москвич 3» — 150-сильный турбированный мотор с крутящим моментом в 210 Нм. В качестве трансмиссии допускается либо механическая КПП, либо вариатор.

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В пресс-службе завода сообщили, что к сегодняшнему дню уже было суммарно собрано семь тысяч автомобилей «Москвич», а до конца года их количество планируют довести до пятидесяти тысяч. В 2024 году этот показатель собираются удвоить. Значительная часть выпускаемых автомобилей будет передаваться в таксопарки, что является вполне логичным решением: таким образом жители смогут оценить новые машины, получая отзывы от таксистов и осуществляя поездки в качестве пассажиров.

#автомобили #москвич #москвич 6 #jac #jac sehol a5
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