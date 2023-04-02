Так называемый цивилизованный мир, в который так хочет вступить Украина, эти боеприпасы, кстати, запретил.

Сегодняшний день для жителей Мелитополя был неспокойным: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщают представители местных экстренных служб, обстрел осуществлялся из РСЗО «Ольха» и HIMARS, а в качестве снарядов применялись кассетные боеприпасы. Сообщается, что в результате обстрела были ранены шесть человек, из которых один — в крайне тяжёлом состоянии.

реклама

Как выглядит "начинка" кассетного боеприпаса.

Кассетные боеприпасы представляют собой начинённую поражающими элементами боевую часть, которые при взрыве с высокой скоростью разлетаются на большую площадь и наносят ущерб живой силе и транспорту либо легкобронированной технике. Сам принцип действия таких боеприпасов считается бесчеловечным, поэтому в 2008 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их применение.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так уж сложилось, что огромная часть государств мира, включая Россию, США, Китай, Индию, Бразилию и саму Украину, эту Конвенцию не ратифицировали. В связи с чем привлечь киевские власти к ответственности за использование таких боеприпасов, скорее всего, не удастся. Самое страшное в этой истории — намеренное закрывание глаз на происходящее со стороны коллективного Запада, поскольку нет ничего хуже, чем безразличие. С другой стороны, не осуждать же им своих собственных протеже.