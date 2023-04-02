Сегодняшний день для жителей Мелитополя был неспокойным: город подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Как сообщают представители местных экстренных служб, обстрел осуществлялся из РСЗО «Ольха» и HIMARS, а в качестве снарядов применялись кассетные боеприпасы. Сообщается, что в результате обстрела были ранены шесть человек, из которых один — в крайне тяжёлом состоянии.
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Кассетные боеприпасы представляют собой начинённую поражающими элементами боевую часть, которые при взрыве с высокой скоростью разлетаются на большую площадь и наносят ущерб живой силе и транспорту либо легкобронированной технике. Сам принцип действия таких боеприпасов считается бесчеловечным, поэтому в 2008 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их применение.
Так уж сложилось, что огромная часть государств мира, включая Россию, США, Китай, Индию, Бразилию и саму Украину, эту Конвенцию не ратифицировали. В связи с чем привлечь киевские власти к ответственности за использование таких боеприпасов, скорее всего, не удастся. Самое страшное в этой истории — намеренное закрывание глаз на происходящее со стороны коллективного Запада, поскольку нет ничего хуже, чем безразличие. С другой стороны, не осуждать же им своих собственных протеже.