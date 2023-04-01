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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу заявил о кратном увеличении производства военной продукции
Причём как обычных, так и высокоточных.
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Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) сейчас работает в режиме, максимально приближенном к военному времени. Большинство предприятий ОПК трудятся в три смены без выходных, производя необходимую для обеспечения специальной военной операции, интенсивность ведения которой называют немыслимой даже в командовании НАТО. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса, а сегодня выступил с докладом на совещании в штабе объединённой группировки российских войск в зоне СВО.

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По словам Шойгу, благодаря увеличению производственных мощностей и повышению производительности труда «кратно вырос» выпуск военной продукции. Причём увеличилось производство не только обычных, но и высокоточных вооружений и боеприпасов.

Останавливаться на достигнутом не собираются. Напротив: как отметил Шойгу, принимаются все меры по наращиванию производства и поставок «наиболее востребованных боеприпасов». Работа по выпуску и снабжению войсками всеми необходимыми вооружениями считается ключевой для выполнения плана проведения СВО.

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В детали Шойгу на камеры вдаваться не стал, однако приблизительно оценить масштаб производства вооружений в России можно исходя из недавнего комментария Дмитрия Медведева, который в прошлом году был назначен первым зампредом Военно-промышленной Комиссии РФ, о том, что только новых танков в этом году в России произведут порядка полутора тысяч. Такого масштаба производства военной техники Россия не знала, пожалуй, с советских времён, что косвенно свидетельствует о масштабе текущего конфликта в его широком смысле и важности его завершения на своих условиях.

#россия #экономика #боевые действия #промышленность
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