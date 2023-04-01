Если делать всё, чтобы они затянулись, то, естественно, они затянутся.

Вырождение западных элит привело к тому, что в политическом руководстве США и европейских государств перестали понимать причины и следствия тех или иных событий. Взять те же боевые действия на Украине, которые начались из-за неразумной политики коллективного Запада по отношению к этой стране. Теперь же руководство киевских спонсоров свято верит в то, что если снабдить Украину всем оружием, которым возможно, то конфликт закончится, якобы не понимая, что всё, что это делает — лишь затягивает процесс и отодвигает неизбежное.

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Вот и Олаф Шольц, канцлер ФРГ — страны, которая пусть и неохотно, но всё же активно обеспечивает Украину вооружениями и финансовой помощью, в том числе размещая у себя миллионы беженцев — заявил, что конфликт может затянуться на 2—4 года, и это станет «для всех нас» испытанием».

При этом Шольц, будто забыв предыдущий тезис об испытании затягиванием украинского конфликта, добавил, что «Украина не должна проиграть», Германия будет делать всё возможное для поддержки Украины так долго, насколько это необходимо, и что мира на российских условиях «быть не может». В каком виде Украина окажется через четыре года конфликта такой интенсивности, Шольц упоминать не стал, потому что это нарушило бы сказочную картинку. Напомним лишь, что только за 2022 год, и то, по подсчётам МВФ, экономика Украины сократилась на треть. Менее ангажированные эксперты же полагают, что падение и вовсе превысило 50 %.

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К сожалению, в этой странной по своей сути модели Шольц не упомянул главное — мнение России и её решимость в деле достижения поставленных перед спецоперацией задач. Нравится это немецкому канцлеру или нет, но решать будет не он. И даже не ЕС в целом.