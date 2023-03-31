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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявил, что страны ЕС за год оказали Украине помощь на сумму свыше 60 млрд евро
Речь идёт не только и не столько о военной помощи.
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Хоть представители европейского коллективного правительства и обожают заявлять, как Украина мужественно сопротивляется российской «агрессии», но при этом не забывают регулярно отмечать, что происходит это исключительно за счёт вливаний в страну западных денег и бесконечной передачи различных вооружений. В частности, сегодня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза за год оказали Украине помощь на сумму свыше 60 миллиардов евро.

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Речь идёт не только о военной помощи, которой в данной сумме примерно одна четверть (15 миллиардов евро), но ещё и об экономической, гуманитарной и финансовой помощи, а также о помощи миллионам беженцев, которые прибыли в Европу вскоре после начала боевых действий.

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Важно понимать, что без поддержки извне украинское государство не выдержало бы текущего уровня конфликта, о чём, кстати, не стесняются говорить и сами спонсоры Киева. По явно ангажированным подсчётам Международного валютного фонда, в 2022 году экономика Украины сократилась на 30 %, что само по себе является катастрофой даже при таких явно заниженных статистических показателях. Каковы реальные последствия для украинской экономики, ещё только предстоит подсчитать.

#украина #политика #евросоюз
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