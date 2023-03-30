Восприятие данного наступления как решающей битвы всего конфликта является опасным, считает министр Кулеба.

В настоящее время контрнаступление ВСУ, о котором уже во всём мире знает чуть ли не каждый, включая отшельников, воспринимается как своеобразный «пан или пропал» для всего украинского сопротивления. Оно и немудрено: многие западные политики открыто заявляют, что европейские и американские спонсоры Украины не могут производить столько техники и боеприпасов, сколько ВСУ теряют/расходуют в рамках данного конфликта, и собрать новый ударный кулак в случае провала украинского наступления будет если не невозможно, то крайне затруднительно.

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На самой Украине опасаются, что спонсоры могут отвернуться и вынудить страну пойти на переговоры, на которых придётся делать огромные уступки. На фоне всего этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо избегать обозначения готовящегося контрнаступления ВСУ как решающей битвы, при неблагоприятном развитии которой Киев могут склонить к переговорам.

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Кулеба добавил, что войны состоят из серии сражений, предельно ясно намекая, что последним сражением конфликта весеннее контрнаступление не станет. Иными словами, сражаться собираются до последнего... нет, не украинца, а до последнего переданного с Запада патрона и доллара.