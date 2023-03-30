Зашкаливающая инфантильность.

Отголоски принятого недавно президентом России решения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси будут сопровождать нас ещё весьма длительное время. Сейчас мы находимся в начале этого пути, когда ядерное оружие ещё даже не размещено в Беларуси, но вопли и осуждения уже начались. Не прошло и нескольких недель, как на Украине появились горячие головы, которые начали призывать верховную власть к ответным действиям. В частности, сегодня на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой разместить в стране американское ядерное оружие.

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Пока что петицию поддержали лишь чуть больше 120 человек из необходимых 25 000 для её рассмотрения главой государства. Иными словами, определённый автор петиции и те, кто виртуально под ней подписываются, демонстрируют зашкаливающий уровень инфантилизма с полным отсутствием понимания причинно-следственных связей в разгоревшемся в феврале прошлого года конфликте.

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Важно отметить, что одной из причин начала специальной военной операции стало недальновидное заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о желании Украины обзавестись ядерным оружием. В день начала СВО российский президент Владимир Путин заявил, что «мы не позволим им это сделать».