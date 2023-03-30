Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине предложили разместить в стране американское ядерное оружие
Зашкаливающая инфантильность.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Отголоски принятого недавно президентом России решения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси будут сопровождать нас ещё весьма длительное время. Сейчас мы находимся в начале этого пути, когда ядерное оружие ещё даже не размещено в Беларуси, но вопли и осуждения уже начались. Не прошло и нескольких недель, как на Украине появились горячие головы, которые начали призывать верховную власть к ответным действиям. В частности, сегодня на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой разместить в стране американское ядерное оружие.

реклама

Пока что петицию поддержали лишь чуть больше 120 человек из необходимых 25 000 для её рассмотрения главой государства. Иными словами, определённый автор петиции и те, кто виртуально под ней подписываются, демонстрируют зашкаливающий уровень инфантилизма с полным отсутствием понимания причинно-следственных связей в разгоревшемся в феврале прошлого года конфликте.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно отметить, что одной из причин начала специальной военной операции стало недальновидное заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о желании Украины обзавестись ядерным оружием. В день начала СВО российский президент Владимир Путин заявил, что «мы не позволим им это сделать».

#россия #сша #украина #политика #ядерное оружие #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Украине призвали западные энергокомпании помочь стране с восстановлением инфраструктуры
Отечественные производители электроники будут в приоритете на госзакупках
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
102
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
29
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
5
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
100
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
18
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
40

Сейчас обсуждают

TrEX44
16:17
Я одного не пойму, откуда на оверах столько отбитых сонибоев? Не нравится тебе коробка, хвали плойку 🤷 или сделай как я, купи консоли обоих брендов, нинку в учёт не беру.
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
inchaos75
16:15
Redmi Note 11 Pro Plus - только вчера прилетела к вечеру.
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
TrEX44
16:12
Суслика видишь? А он есть!
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
Denis Ismagulov
16:11
Хорошо когда есть чубатые кредиторы, бумажки в виде евро можно печатать в неограниченном количестве. На утилизации чубатых свиней деньги делают все кому не лень.
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
Сергей Vorvort
16:10
Сейчас многие трут свои профили на маркетплейсах после скандала с ОЗОН: уроды завышали ценник зарегистрированным пользователям на 20%.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Китя.
16:10
она еще раз не новая а с улучшенной графикой так же и RE3 старье играл новая из резика это Resident Evil: Village иди простись.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Бот_Пригожина_308
16:09
- Есть прибыль? - Дай!
На Украине призвали западные энергокомпании помочь стране с восстановлением инфраструктуры
Сергей Vorvort
16:09
Реф с браком испарительной камеры. AMD меняла без звука. Когда резервы кончились - возвращала деньги. А вот Nvidia в прогарах 4090 обвинила потребителей...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Кира Вернова
16:09
Так помогут. В долг. Но за кеш)
На Украине призвали западные энергокомпании помочь стране с восстановлением инфраструктуры
Шекн Итрч
16:08
Прцессоры интел - это полный провал, покупают их только лохи не понимающие ничего в железе.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем