О предполагаемом весеннем контрнаступлении ВСУ на Украине не сообщал только ленивый. Первый месяц весны уже прошёл, окно для прогнозов сужается, и рано или поздно можно будет угадать. Решив взбодрить украинскую общественность, министр обороны Украины Алексей Резников уточнил сроки начала ожидаемого контрнаступления.
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По словам Резникова, контрнаступление планируется по нескольким направлениям, и оно начнётся, когда в Генштабе ВСУ увидят для этого подходящий момент. Дополнительно, отметил Резников, на принятие решений влияет погода: перед наступлением земля должна просохнуть, так что, по его мнению, наступление начнётся в период с апреля по май.
Во всей этой истории важно понимать несколько вещей. Во-первых, смеяться по поводу заявлений украинской стороны о готовности к наступлению не стоит: в предыдущие разы свои «обещания» она выполняла, пусть и не достигнув никаких важных стратегических задач и потеряв огромное количество личного состава и техники.
Во-вторых, с осени прошлого года российское командование, прекрасно понимая, что Украина ради медийных побед будет готовить контрнаступления, уделяло огромное внимание фортификации новых территорий. В итоге по всей линии фронта появились эшелонированные оборонительные линии с противотанковыми рвами, минными поями, «зубами дракона» и огневыми позициями. Так что если наступление и начнётся, то с высокой долей вероятности оно будет долгим и кровавым.