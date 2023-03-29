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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МАГАТЭ заявил об усилении боевых действий близ Запорожской АЭС
И его это, понятное дело, не радует.
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Сегодня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после длительного перерыва вновь прибыл на Запорожскую АЭС. Гросси показали комплекс принятых по защите станции мер, однако главная угроза безопасности ЗАЭС по-прежнему остаётся, и, более того, усиливается. Речь идёт о боевых действиях в непосредственной близости от станции.

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По словам главы МАГАТЭ, ситуация не улучшается, а наоборот — военные действия усиливаются. Как отметил Гросси, его основная цель — это ядерная безопасность, и сейчас необходимо принять все возможные меры, чтобы обезопасить Запорожскую АЭС. Для этого он вместе со своим ведомством работает как с Киевом, так и с Москвой, разрабатывая концепцию локальной защиты станции.

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Стоит помнить, что запорожское направление фигурирует как одно из основных в готовящемся так называемом весеннем контрнаступлении ВСУ. Более того, как сообщается, на это направление постоянно стягиваются всё новые силы противника, поэтому риск нанесения критического ущерба Запорожской АЭС действительно существует, хоть пока и неясно, насколько он велик. Важно понимать, что оболочки реакторных залов ЗАЭС проектировались с расчётом на падение на них реактивного самолёта, поэтому «случайные» артиллерийские удары не должны нанести станции серьёзного ущерба.

#россия #боевые действия #атомная энергетика #магатэ
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