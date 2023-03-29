Когда неправильно понял поговорку «Хочешь мира — готовься к войне».

Правительство Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким объявили о том, что польский Совет министров принял постановление о старте национальной программы по наращиванию производстве боеприпасов.

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Моравецкий отметил, что сейчас в Европе наблюдается колоссальный спрос на боеприпасы, поэтому Польша и приняла соответствующую программу, в рамках которой к работе будут привлекаться государственные и частные предприятия, а также производители из других стран. Процесс не будет быстрым, поскольку программа подразумевает возведение на территории Польши новых оборонных предприятий.

По какой причине в Европе возник спрос на боеприпасы, объяснять, пожалуй, не надо; проще говоря, коллективный Запад делает ставку на очень длительные боевые действия на Украине, и поддерживать Киев собирается чуть ли не бесконечно.

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В целом нынешняя ситуация на европейском континенте начинает вновь напоминать Холодную войну с гонкой вооружений: производство вооружений наращивают не только Европа с США, но и Россия, которая по отдельным пунктам номенклатуры увеличила производство в десятки и в сотни раз, загрузив предприятия ОПК работой до такой степени, что на них теперь трудятся в три смены без выходных. Важно понимать, что сейчас идёт борьба за новый миропорядок, и так просто коллективный Запад своё положение в мире не отдаст.