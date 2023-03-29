До самостоятельности пока далеко, но процесс идёт.

Как известно, после исхода из России западных и аффилированных с Западом японских компаний, в стране осталось огромное количество заводов, на которых собирались автомобили иностранных марок. В частности, в Санкт-Петербурге остался завод Nissan, на котором теперь будут производить автомобили Lada. О сроках начала производства сегодня сообщили в «АвтоВАЗе».

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Как отметил руководитель отечественного гиганта легковой автомобильной промышленности Максим Соколов, начало производства на бывшем заводе Nissan в Петербурге планируется на второй квартал (апрель—май) текущего года. Осуществляться производство будет совместно с «партнёрами из дружественных стран», поскольку полной локализации производства в данном сегменте машиностроения в России добиться пока не удалось.

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» в этом году собирается суммарно выпустить свыше четырёхсот тысяч автомобилей.

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Отметим, что после ухода американских, европейских и японских брендов с российского рынка им на замену массово хлынули автомобили китайского производства. По статистике, эта доля постоянно растёт: только за декабрь 2022 года доля проданных китайских машин составила примерно одну треть. На отечественный автопром также пришлась одна треть. Остальное, надо понимать, это параллельный импорт и ещё остававшиеся на складах запасы машин из недружественных стран. Иными словами, свято место пусто не бывает, а куда теперь будут продавать свою продукцию европейские производители — вопрос для серьёзных размышлений (руководством этих компаний, конечно же).