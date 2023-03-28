Будущее не остановить.

По данным аналитиков из инвестиционного банка Goldman Sachs, развитие генеративного искусственного интеллекта может привести к тому, что ИИ заменит не менее 300 миллионов рабочих мест в США и других странах с развитой экономикой.

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В отчёте Goldman Sachs высказывается предположение, что ИИ сможет выполнять рабочие задачи вместо 7 % американцев, чей труд можно полностью автоматизировать. Аналитики приводят в пример административных работников и юристов. По данным исследования, генеративные системы ИИ (самый яркий пример — ChatGPT) смогут повысить производительность труда и в течение 10 лет увеличить мировой ВВП на 7 %. Сама автоматизация процессов поможет обеспечить увеличение производительности труда в разной степени для 63 % рабочих мест. Ещё 30 % людей, занятых на физических работах или открытом воздухе, грядущие изменения обойдут стороной, но их работа подвергнется иным формам автоматизации. В одних только США около 7 % работников будут заняты той или иной деятельностью, в которой генеративный ИИ мог бы выполнять не менее половины задач, таких работников можно будет заменить компьютерами. Таких же приблизительных показателей ожидают и в Европе.

Наконец, в Goldman Sachs подсчитали, что инвестиции бизнеса с сферу ИИ продолжат расти теми же темпами, что и инвестиции в ПО в девяностые годы. Уже к 2030 году их объём достигнет 1 % ВВП. Аналитики уверены, что ИИ сможет заполнять налоговые декларации для малого бизнеса, проводить оценку в сложных страховых случаях и проводить другие рутинные задачи. А вот деятельность врачей, например, связанная с проверкой пациентов в реанимации, для ИИ пока под запретом. Выносить судебные решения генеративному искусственному интеллекту тоже не позволят.

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В общем и целом, принимая во внимание тот факт, что в развивающихся странах физический труд составляет значительную долю занятости, ИИ сможет выполнять в таких условиях около 20 % задач. А вот уже в крупных экономиках работу могут потерять до 300 млн человек.