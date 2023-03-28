После инцидента с ударно-разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море Соединённым Штатам пришлось осуществлять полёты южнее, что негативным образом сказалось на сборе разведывательной информации в пользу ВСУ. Теперь же глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о возможности передачи данных беспилотников Украине, заявил, что это действие не имеет смысла.
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Причина простая — MQ-9 Reaper, как отметил Остин, не сможет выжить в воздухе, контролируемом российскими системами ПВО. Куда более разумное решение, считают в Пентагоне — это применять более мелкие, быстрые и менее заметные для ПВО беспилотники.
Инцидент в Чёрном море произошёл 14 марта, когда американский MQ-9 Reaper с выключёнными транспондерами влетел в район временного режима использования воздушного пространства над Крымом. Данный БПЛА был перехвачен российскими истребителями и рухнул в море, потеряв управление. Впоследствии лётчиков, осуществивших перехват «дрона», удостоили высоких государственных наград.