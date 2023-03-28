Вот, что инцидент в Чёрном море животворящий делает.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

После инцидента с ударно-разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper в Чёрном море Соединённым Штатам пришлось осуществлять полёты южнее, что негативным образом сказалось на сборе разведывательной информации в пользу ВСУ. Теперь же глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопрос о возможности передачи данных беспилотников Украине, заявил, что это действие не имеет смысла.

реклама

Причина простая — MQ-9 Reaper, как отметил Остин, не сможет выжить в воздухе, контролируемом российскими системами ПВО. Куда более разумное решение, считают в Пентагоне — это применять более мелкие, быстрые и менее заметные для ПВО беспилотники.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Инцидент в Чёрном море произошёл 14 марта, когда американский MQ-9 Reaper с выключёнными транспондерами влетел в район временного режима использования воздушного пространства над Крымом. Данный БПЛА был перехвачен российскими истребителями и рухнул в море, потеряв управление. Впоследствии лётчиков, осуществивших перехват «дрона», удостоили высоких государственных наград.