Глобальная рецессия ставит свои ограничения.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Издание THR пишет, что в компании Disney начались масштабные увольнения, которые должны затронуть 7000 сотрудников. Журналисты утверждают, что среди уволенных есть глава отдела закупок Disney Элизабет Ньюман и руководитель отдела производства и постпродакшена Hulu Марк Левенштейн.

реклама

Журналисты утверждают, что весь отдел закупок Disney под руководством Элизабет Ньюман был распущен. Также отдел телевидения тоже очень сильно пострадает от мероприятий по оптимизации численности. Самая крупная волна сокращений должна пройти в апреле текущего года.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Массовые сокращения Disney являются частью компании по экономии 5,5 миллиардов долларов и оптимизации рабочего штата на фоне глобальной рецессии. В конечном итоге, несколько отделов будут объединены в один, а Disney примет новую программу развития, что бывало не раз.