Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Disney планирует сократить аж 7000 сотрудников, включая руководителей целых подразделений
Глобальная рецессия ставит свои ограничения.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Издание THR пишет, что в компании Disney начались масштабные увольнения, которые должны затронуть 7000 сотрудников. Журналисты утверждают, что среди уволенных есть глава отдела закупок Disney Элизабет Ньюман и руководитель отдела производства и постпродакшена Hulu Марк Левенштейн.

реклама

Журналисты утверждают, что весь отдел закупок Disney под руководством Элизабет Ньюман был распущен. Также отдел телевидения тоже очень сильно пострадает от мероприятий по оптимизации численности. Самая крупная волна сокращений должна пройти в апреле текущего года.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Массовые сокращения Disney являются частью компании по экономии 5,5 миллиардов долларов и оптимизации рабочего штата на фоне глобальной рецессии. В конечном итоге, несколько отделов будут объединены в один, а Disney примет новую программу развития, что бывало не раз.

#disney
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
33
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
42
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
133
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
33
Краткое тестирование в игре Scathe
+

Сейчас обсуждают

Alex Zamfol
19:24
Хохлы всё по себе судят
Российские программисты попросили больше денег от государства на создание отечественного софта
boris558
19:19
А ты кто думаеш победил? Зюганов сам много раз говорил что Елцин выграл честно.
В Офисе Зеленского заявили, что хотят закончить конфликт обрушением российской государственности
beltar
19:18
А я против что-ли? В одном месте всех перебить - потом меньше отстраивать и больше трофеев. Хотя взять там уже нечего... Ну хотя бы меньше отстраивать.
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
Родион Вестов
19:13
...были задействованы системы С-300В4, С-400 Триумф, Бук-М3, Тор-М2 и Панцирь-С1.......Похоже, что слаженная работа всех подразделений принесла свои плоды.... Автору, если он хочет писать по данной те...
ПВО российской армии впервые уничтожила управляемый снаряд GLSDB
Omake
19:12
Нейросеть писала пост?
GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 3060 – почему не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши и выгодны
Naniks Ebalovo
19:12
Тоже так думаю очень, жду когда хоть на 3 или 2 к снижется цена и еше проц сбросит 4к и будет вкусно
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
Человек с гитарою
19:08
я уже со стим-эпика качаю. буду стримить залетайте https://www.youtube.com/live/Jv39j8A4SVc?feature=share
PC-версия The Last of Us Part I добралась до релиза
Просто Хомяк
19:05
Совсем обнаглели. Всего 8 Гб памяти в 4060 ti — курам на смех.
Продажи видеокарт GeForce RTX 4060 и Ti могут начать в мае
boris558
19:04
Денег нету! Сажат их в колонию и пуст там свой софт делают безплатно.
Российские программисты попросили больше денег от государства на создание отечественного софта
am8086
18:57
Беларусь убила поляков камнями и палками...
Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем