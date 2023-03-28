Издание THR пишет, что в компании Disney начались масштабные увольнения, которые должны затронуть 7000 сотрудников. Журналисты утверждают, что среди уволенных есть глава отдела закупок Disney Элизабет Ньюман и руководитель отдела производства и постпродакшена Hulu Марк Левенштейн.
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Журналисты утверждают, что весь отдел закупок Disney под руководством Элизабет Ньюман был распущен. Также отдел телевидения тоже очень сильно пострадает от мероприятий по оптимизации численности. Самая крупная волна сокращений должна пройти в апреле текущего года.
Массовые сокращения Disney являются частью компании по экономии 5,5 миллиардов долларов и оптимизации рабочего штата на фоне глобальной рецессии. В конечном итоге, несколько отделов будут объединены в один, а Disney примет новую программу развития, что бывало не раз.