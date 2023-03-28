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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США назвал «циничной ловушкой» предложения прекратить огонь на Украине
Циничная ловушка — это то, во что США заставили вляпаться Украину.
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Представители американской власти продолжают, словно попугаи, повторять друг за другом тезис о недопустимости прекращения огня на Украине в текущих условиях. Сначала о том, что прекращение огня лишь поспособствует передышке для России и формально зафиксирует её «завоевания», заявлял представитель Белого дома Джон Кирби, теперь этот тезис повторил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По словам Блинкена, то, что на поверхности может выглядеть как привлекательное предложение, на деле может оказаться «циничной ловушкой», которой необходимо остерегаться. Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, все хотят, чтобы боевые действия закончились, и в первую очередь этого хотят украинцы, однако мир должен быть «справедливым» и «прочным».

Блинкен считает, что прекращение огня в текущей ситуации позволит России отдохнуть, консолидировать свои достижения, вновь собрать силы, затем ударить повторно. Проще говоря, Блинкен спроецировал на Россию идею своего видения прекращения огня, при котором страны НАТО смогут накачать Украину оружием.

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На каком основании Блинкен считает, что мир почему-то должен быть «справедливым», неизвестно. Мир просто должен быть, потому что даже самый худой мир лучше войны. К сожалению, американские политики неоднократно заявляли, что главной целью нынешнего конфликта является «ослабление» России руками Украины, так что ни в каком мире там не заинтересованы.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия
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