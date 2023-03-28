Их там единицы, но они есть.

Будучи одним из двух главных зачинателей боевых действий на Украине, Великобритания закономерно делает всё от неё зависящее, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. Сначала весной прошлого года тогдашним британским премьером Джонсоном были сорваны мирные переговоры, затем официальный Лондон стал активно снабжать ВСУ различной техникой и боеприпасами.

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В начале этого года дело дошло до объявления о передаче британских танков Challenger 2, и вот, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в свойственном себе популистском стиле опубликовал видео, в котором показал переданные британские танки и, с трудом втиснувшись в люк механика-водителя, поблагодарил англичан за «очень хорошую вещь».

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Где снималось видео, естественно, не уточняется. Предположительно, данные танки примут участие в весеннем контрнаступлении ВСУ, о котором на Украине не сообщал только ленивый представитель политического класса. Также следует отметить, что на Украину уже активно прибывают обещанные ранее странами Западной Европы танки Leopard 2, а США недавно заявили, что постараются ускорить передачу танков M1 Abrams. Всего, по официальным данным, суммарно Украине намереваются передать порядка четырёхсот различных основных боевых танков натовского образца.