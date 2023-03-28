Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины показал видео с прибывшими танками Challenger 2
Их там единицы, но они есть.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Будучи одним из двух главных зачинателей боевых действий на Украине, Великобритания закономерно делает всё от неё зависящее, чтобы этот конфликт продолжался как можно дольше. Сначала весной прошлого года тогдашним британским премьером Джонсоном были сорваны мирные переговоры, затем официальный Лондон стал активно снабжать ВСУ различной техникой и боеприпасами.

реклама

В начале этого года дело дошло до объявления о передаче британских танков Challenger 2, и вот, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников в свойственном себе популистском стиле опубликовал видео, в котором показал переданные британские танки и, с трудом втиснувшись в люк механика-водителя, поблагодарил англичан за «очень хорошую вещь».

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Где снималось видео, естественно, не уточняется. Предположительно, данные танки примут участие в весеннем контрнаступлении ВСУ, о котором на Украине не сообщал только ленивый представитель политического класса. Также следует отметить, что на Украину уже активно прибывают обещанные ранее странами Западной Европы танки Leopard 2, а США недавно заявили, что постараются ускорить передачу танков M1 Abrams. Всего, по официальным данным, суммарно Украине намереваются передать порядка четырёхсот различных основных боевых танков натовского образца.

#россия #украина #боевые действия #великобритания #танки #challenger 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дональд Трамп допустил, что через полтора года от Украины «ничего не останется»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не покупаю флагманы NVIDIA, и на какой видеокарте планирую собрать игровой компьютер
35
Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
11
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
32
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
42
Обзор ОБТ Diablo 4 - халтура или достойное продолжение серии культовой франшизы
25
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
129
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
4
Скажи «Нет» электронике на примере дверного звонка тип З-220
15
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4

Сейчас обсуждают

Dr Kazay
14:48
Да и срать на твитер и маска. Будно других новостей нет. Проблемы негров Шрифа не е..ут
Twitter теперь стоит 20 миллиардов долларов, половину того, что Илон Маск заплатил за компанию
DTS
14:46
Это просто прикол с Двача, посмотреть, кто поведется. Девушка на фото и не подозревает, что держит в руках два пучка "биологического оружия".
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
32Влад32
14:46
А наемники прям все на подбор - спецы по танкам или асы летчики.
The New York Times: наёмники бегут из Украины, а из 20 000 человек осталось всего 1500 бойцов
llucul
14:45
Мать неплоха ,но только в ATX варианте.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
Михаил Немченко
14:41
Ладно, не в кармане. Плывет где-нибудь в международных водах милях в 10 от Австралии сухогруз, с него взлетает беспилотник и летит с грузом на континент, можно даже без управления, по маршруту запрогр...
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
MrPegge
14:40
Китайцы будут против, у них на австралийские ресурсы виды.
В рунете нашли способ превратить Австралию в необитаемый континент без применения оружия
llucul
14:39
Просто люди покупают дешёвые офисные мат.платы домой ,в которых установлен встроенный звук только для системных звуков Виндовс ,а не для музыки (ну кто в офисе будет слушать музыку?). Покупка мат.плат...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
RedStone
14:34
Несомненно
The Times: США усилят военную поддержку Украины, добиваясь полного возврата ей своих территорий
Alex-IT
14:33
Вот, что значит солидарность трудящихся. В царской России она тоже была не хуже, а сейчас все за свои рабочие места дрожат, боятся голову поднять...
Власти США решили выделить $50 млн на стимулирование производства печатных плат в регионе
D0C
14:31
За корпус с заявленной длиной видюхи на 1 см больше реальной длины 4080 1 балл сразу.
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем