Это примерно одна танковая рота с запасом.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники, Германия осуществила передачу Украине восемнадцати танков Leopard 2, которые обещала передать в начале этого года. Уточняется, что вместе с танками Германия также передала Украине ещё и примерно четыре десятка БМП Marder.

реклама

Ранее представителей «семейства кошачьих» передала Польша. На каких участках фронта будут действовать эти танки, будут они накапливаться для проведения контрнаступления ВСУ или же будут сохранены для применения в иных будущих сражениях, неизвестно. Фото- и видеоподтверждений применения «Леопардов» ВСУ на фронте пока не зафиксировано.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В любом случае, легкомысленно относиться к подобным действиям не стоит. Когда на Украине обещали осуществить контрнаступление в прошлом году, то оно в итоге состоялось, пусть и не достигнув никаких стратегических целей и ценой колоссальных потерь для ВСУ. Важно понимать, что медийная картинка для украинских «элит» гораздо важнее здравого смысла и стратегического значения, и в погоне за ней там готовы на многое.