Как сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники, Германия осуществила передачу Украине восемнадцати танков Leopard 2, которые обещала передать в начале этого года. Уточняется, что вместе с танками Германия также передала Украине ещё и примерно четыре десятка БМП Marder.
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Ранее представителей «семейства кошачьих» передала Польша. На каких участках фронта будут действовать эти танки, будут они накапливаться для проведения контрнаступления ВСУ или же будут сохранены для применения в иных будущих сражениях, неизвестно. Фото- и видеоподтверждений применения «Леопардов» ВСУ на фронте пока не зафиксировано.
В любом случае, легкомысленно относиться к подобным действиям не стоит. Когда на Украине обещали осуществить контрнаступление в прошлом году, то оно в итоге состоялось, пусть и не достигнув никаких стратегических целей и ценой колоссальных потерь для ВСУ. Важно понимать, что медийная картинка для украинских «элит» гораздо важнее здравого смысла и стратегического значения, и в погоне за ней там готовы на многое.