Хотя на сегодняшний день геополитическая обстановка в мире тревожная и непредсказуемая, с неизвестными долгосрочными последствиями для стран коллективного Запада, а следом за ними для их традиционных торговых партнёров, Россия всё же продолжает наращивать свой ледокольный флот, одной из главных задач которого является обеспечение судоходства по Северному морскому пути. В частности, сегодня стало известно о том, что пятый и шестой серийные российские атомные ледоколы проекта 22220 типа «Арктика» будут заложены весной 2024-го и осенью 2025-го года соответственно.
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Отметим, что речь идёт именно о пятом и шестом серийных ледоколах; если учесть головной корабль «Арктика», с которого, по сути, началась данная серия, то они будут уже шестым и седьмым соответственно.
На сегодняшний день в эксплуатацию введены три атомных ледокола проекта 22220 типа «Арктика»: головной «Арктика» и два серийных — «Сибирь» и «Урал». В следующем году планируют ввести в эксплуатацию ледокол «Якутия», а в 2026 году — ледокол «Чукотка».
Важно понимать, что «заложение» — это, по сути, первый этап непосредственно строительства корабля. В среднем у ледоколов проекта 22220 между закладкой и спуском на воду проходит примерно 2,5 года. Ещё несколько лет уходят на испытания с последующим вводом в эксплуатацию. Так что процесс насыщения российского атомного флота новыми ледоколами крайне небыстрый.