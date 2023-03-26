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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин объяснил, почему значительная часть переданного Украине с Запада вооружения доезжает до фронта
Вопрос непраздный.
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На сегодняшний день одним из многих вопросов, которые тревожат российскую пристально следящую за проведением специальной военной операции общественность, является тот факт, что огромная часть переданного Украине с Запада оружия, исключительно благодаря которому страна в принципе продолжает до сих пор сопротивляться, доезжает до фронта. Вопрос терзает людей уже на протяжении года, и задать его президенту России Владимиру Путину вызвался журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

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По словам президента, перевозится эта техника скрытно, под покровом ночи, но «что удаётся достать, то достаём». Цель по недопущению доставки оружия до фронта, добавил Путин, «конечно, есть, и ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то к этому относится безразлично, спустя рукава».

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Необходимо отметить, что из имеющихся в открытом доступе сведений известно, что значительная часть западной военной техники и, тем более, боеприпасов, перевозится в кузовах грузовиков, замаскированных как гражданские (например, почтовые) службы. Кроме того, по словам экспертов, зависимость Украины от электровозов оказалась преувеличенной: в стране полно тепловозов, которые могут тянуть за собой эшелоны техники. При этом разрушение тяговых подстанций становится бессмысленным, а повреждение конкретно железнодорожного полотна — затратным делом, учитывая, как быстро в современных условиях его (полотно) можно восстановить. Что до уничтожения мостов через Днепр, то это чуть ли не первый вопрос о ходе ведения СВО с самого её начала, и ответа на него от официальных лиц мы пока не получали.

#россия #украина #боевые действия
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