Дмитрий Анатольевич разит словом, как мечом.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает потихоньку выкладывать на своём Telegram-канале отрывки из своей недавней беседы с журналистами. В перечень тем обсуждения попали действия западных компаний, которые, поддавшись истерике и давлению своих правительств, покинули российский рынок в прошлом году. Не секрет, что среди таких компаний масса производителей, что называется, нефизического продукта — программного обеспечения, музыки, кино, видеоигр, и так далее. Поскольку официальной возможности приобретать данный контент в России без танцев с бубном и поисков окольных путей больше нет, то единственным вариантом остаётся пользование услугами «пиратов».

реклама

Медведев уже неоднократно заявляет, что в сложившихся условиях, когда западные компании не хотят по-хорошему, «пиратство» можно считать нормальной практикой, и с каждым месяцем его позиция на этот счёт становится всё более жёсткой. Если в спокойные времена Медведев как юрист отрицательно относился к нелицензионному контенту, то теперь открыто предлагает пользователям искать «правильных пиратов» и скачивать у них.

«Сейчас я к этому отношусь по принципу “Вот что хотели, то и получили”. И пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали специально, что их [ушедшие компании — прим. ред.] нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они собирают здесь. Вот если они ушли от нас — всякие “Нетфликсы” и прочие — значит, будем это всё скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы ещё всё это по Сети разбрасывал для того чтобы причинить им максимальный урон, чтобы они обанкротились», — заявил Медведев.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо отметить, что российский рынок для зарубежных производителей контента был вторым по объёму в Европе, и с каждым годом выручка в России у них увеличивалась. И вот так в одночасье компании взяли и, пытаясь заработать какие-то репутационные очки ценой огромной прибыли, ушли, громко хлопнув дверью, тем самым похоронив десятилетия работы по отучению российских пользователей от «пиратства». И теперь возникает проблема: возвращаться рано или поздно придётся, и непонятно, как компании, полностью растерявшие в России к себе всё уважение, будут это делать.