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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Джон Уик 4» собрал в первый день проката в России 52 миллиона рублей
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Четвёртый «Джон Уик» вышел в прокат в России 23 марта, но некоторые интригующие показатели востребованности картины у зрителей были обнародованы уже сейчас. Как оказалось, за первый день проката фильм собрал в РФ 52,18 миллиона рублей. Информация об этом была размещена на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

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По состоянию на вчерашний день, 24 марта, общие сборы картины составляли 132,57 млн рублей. Здесь важно помнить об условиях, в которых сейчас находится официальный кинопрокат в РФ, а также вспомнить для сравнения аналогичные цифры по предыдущим частям.

Сборы третьей части «Джона Уика» в день релиза 16 мая 2019 года составили 52,2 миллиона рублей. За первые выходные фильм собрал тогда 226 миллионов рублей, а всего — 438,98 миллионов рублей.

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Что до четвёртой части, то с такими стартовыми данными новый «Джон Уик» уверенно занял первое место в российским прокате. На втором месте находится драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сюжет которой базируется на основе реальных событий. У неё за неполный уикенд набралось 36,16 миллиона рублей сборов.

#кино
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