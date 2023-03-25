Уверенное выступление Джордани Йовановича из Подгорья.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Четвёртый «Джон Уик» вышел в прокат в России 23 марта, но некоторые интригующие показатели востребованности картины у зрителей были обнародованы уже сейчас. Как оказалось, за первый день проката фильм собрал в РФ 52,18 миллиона рублей. Информация об этом была размещена на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

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По состоянию на вчерашний день, 24 марта, общие сборы картины составляли 132,57 млн рублей. Здесь важно помнить об условиях, в которых сейчас находится официальный кинопрокат в РФ, а также вспомнить для сравнения аналогичные цифры по предыдущим частям.

Сборы третьей части «Джона Уика» в день релиза 16 мая 2019 года составили 52,2 миллиона рублей. За первые выходные фильм собрал тогда 226 миллионов рублей, а всего — 438,98 миллионов рублей.

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Что до четвёртой части, то с такими стартовыми данными новый «Джон Уик» уверенно занял первое место в российским прокате. На втором месте находится драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», сюжет которой базируется на основе реальных событий. У неё за неполный уикенд набралось 36,16 миллиона рублей сборов.