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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Ирана осудил подавление французскими властями мирных митингов в стране
Двойные стандарты — это игра, в которую можно играть и вдвоём, и втроём.
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Как известно, сейчас во Франции (в основном, в Париже) проходят массовые антиправительственные выступления (митинги), спусковым крючком для которых якобы стало насильственное продавливание французскими властями закона об увеличении пенсионного возраста. Мы сейчас не будем затрагивать тему того, что никакой митинг не возникает спонтанно, и что участникам митингов до пенсии всё равно ещё работать 40—50 лет, через которые слишком многое в мире изменится. Тема данной заметки — двойные стандарты, которые западные государства обожают применять по отношению к себе и к другим.

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В частности, стоит только полиции начать разгонять незаконные митинги, как с Запада тут же звучат стоны на тему ущемления прав человека и свободы слова. При этом самыми жёсткими способами разгонять митинги у себя страны Запада считают нормальным. Под двойные стандарты в области митингов и их разгона, в частности, прошлым летом попадал Иран, и вот, сегодня глава внешнеполитического ведомства Исламской республики Хоссейн Амир-Абдоллахиян решил взять реванш.

Как заявил Амир-Абдоллахиян в своём официальном Twitter, Иран осуждает подавление французскими властями мирных демонстраций и призывает правительство Франции уважать право людей на мирный протест.

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Хоть глава иранского МИД и сделал хорошую «ответочку», но мирного во французских демонстрациях всё же немного. Протестующие поджигают административные здания, мусорят на улицах, возводят баррикады и жгут костры. Подобный бардак, безусловно, надо разгонять — и обязательно.

#политика #иран #франция
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