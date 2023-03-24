Конечно, знают. Но им безразлично: ведь разрываться эти снаряды будут не в США и не в Британии.

После того как Великобритания официально заявила о готовности передать Украине вместе со своими танками Challenger 2 ещё и танковые снаряды с обеднённым ураном, данная новость нашла в российском политическом и военном руководстве закономерный негативный отклик. Мало того, что эти снаряды будут применяться против российских войск, так ещё и их суть такова, что они вызывают заражение территории, что приводит к крайне негативным последствиям для проживающих на ней людей.

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Естественно, в Великобритании будут заявлять, что снаряды с обеднённым ураном — это обычное оружие, которое британские войска применяют уже не один десяток лет. Реальность же такова, что и в Британии, и в США прекрасно осведомлены о негативном влиянии вышеуказанных снарядов. В частности, сегодня в рамках брифинга на тему снарядов с обеднённым ураном начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов привёл в пример результаты американских и английских исследований на тему последствий применения снарядов с обеднённым ураном.

Из этих исследований вытекает вывод, что обеднённый уран обладает высокой степенью токсичности, технологии снижения которой не существует, а очистка районов, в которых применялись такие снаряды, крайне затруднительна. Отмечается высокая угроза здоровью военнослужащих, работающих со снарядами с обеднённым ураном, заражение почвы, рост числа возникающих патологий у проживающих на территории, где применялись снаряды с обеднённым ураном, а также рост числа онкологических заболеваний.

Как известно, снаряды с обеднённым ураном активно применялись во время натовских бомбардировок Югославии, а также в ходе вторжения США в Ирак. Исследования базировались именно на основе этих двух конфликтов. В связи с этим, резюмируют в РХБЗ ВС РФ отмечают, что применение вышеуказанных снарядов на Украине нанесёт непоправимый ущерб сельскому хозяйству и полностью обрушит экспорт аграрной продукции, поскольку покупатели будут бояться, что эта продукция выращена на территории, заражённой обеднённым ураном.

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К сожалению, и Соединённым Штатам, и Великобритании абсолютно по барабану, что будет происходить с Украиной и с её территорией. Если бы спонсоры Киева заботились о благосостоянии Украины, то не подталкивали бы её к продолжению боевых действий, а призвали выполнить требования России, которые год назад были вполне приемлемыми. Сейчас же уже поздно.