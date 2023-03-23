Как и с любыми санкциями. Повезло ещё, что Россия самодостаточная и имеет массу друзей.

Когда на Западе политики уже прекрасно понимали, что российская военная операция на Украине неизбежна, из уст руководителей западных государств то и дело вырывались заявления о том, что «мы вам не враги» и «российский народ нам не враг». К сожалению, на деле всё сложилось ровно наоборот: коллективный Запад, не желая договариваться, взял и обрушил на Россию беспрецедентный объём санкций. Под раздачу попали самые разные сферы деятельности и отрасли производства: даже такие безобидные вещи, как музыкальные и видеосервисы, видеоигры и общепит — даже они оказались под так называемыми санкциями.

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Сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая с докладом перед депутатами Госдумы, заявил, что как бы Запад не объяснял санкционный удар по России, главной целью этого удара был именно российский народ. Как отметил Мишустин, Запад рассчитывал сделать так, чтобы с полок российских магазинов пропали привычные товары, зарубежные свернувшие свою деятельность компании поувольняли своих российских сотрудников, а в стране началась массовая безработица.

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Важно отметить, что удар по населению — это, по сути, единственная цель любых санкций: вызвать недовольство правительством, тем самым вынудив его на смену курса на тот, который коллективный Запад во главе с США считает для себя приемлемым. За историю односторонних незаконных санкций своих целей этими действиями страны Запада никогда ни от кого не добивались. Ну а утрата российского рынка, накрепко встроенного в глобальную рыночную систему, столь больно ударила по организаторам санкций, что говорить о наличии разума у принимавших такие решения политиков, увы, не приходится.