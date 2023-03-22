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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине предложили снизить потолок цен на российскую нефть до $30
Думать хотя бы на один шаг вперёд в украинских властных кабинетах не было принято никогда.
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Представители украинской власти продолжают жить в иллюзии, в которой мир крутится вокруг Украины, и ничего другого на повестке дня в этом самом мире больше нет. Наверное, не нужно объяснять, насколько эта иллюзия далека от реальности, но, тем не менее, в Киеве продолжают в это верить и позволять себе занимательные заявления. Так, советник президента Украины по экономике Олег Устенко в беседе с изданием Newsweek предложил снизить установленный западным так называемым потолком цен на российскую нефть вдвое — с нынешних $60 до $30.

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Как считают журналисты Newsweek, потолок цен уже ударил по российским нефтяным доходам, а его дополнительное сокращение нанесёт по российской экономике ещё более болезненный удар. По какой-то причине однобокое освещение подобных тем в западных СМИ воспринимается как должное, тогда как в реальности для восстановления рыночной стоимости нефти крупнейшие нефтедобытчики просто обрушат добычу, создав искусственный дефицит.

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Да и с российской стороны уже неоднократно отмечали, что существенных проблем в экономике санкции не создали. Более того, по прогнозу даже такого отнюдь не пророссийского института, как Международный валютный фонд, в этом году Россия выйдет в плюс по экономическому росту, после чего тенденция уже не будет меняться. Что же до боевых действий, то требования РФ для их завершения всем прекрасно известны.

#россия #экономика
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