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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США постараются передать Украине ЗРК Patriot быстрее, чем изначально планировалось
Видимо, ситуация с ПВО уже аховая.
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Не секрет, что США в рамках своей военной поддержки Украины вознамерились передать стране именитые зенитные ракетные комплексы Patriot, выполняющие роль стационарной системы противовоздушной обороны. О сроках передачи данных комплексов поступала только неподтверждённая и расплывчатая информация, однако теперь стало известно, что какими бы ни были изначально обозначенные сроки, теперь их удалось сжать. По крайней мере, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что США могут доставить комплексы Patriot на Украину «по ускоренному графику».

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Райдер добавил, что «из соображений безопасности» он не может уточнять сроки передачи этих комплексов. Зато, по словам пресс-секретаря Пентагона, украинские экипажи, которые будут управлять системами Patriot, уже прошли обучение.

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Данное заявление, учитывая сложность подобной системы ПВО, может свидетельствовать о том, что обучение экипажей началось задолго до официального объявления о передаче Patriot’ов на Украину. Впрочем, ничего нового или удивительного в этом нет: Россия на методично выбивает украинскую доставшуюся ей в наследство от СССР/России эшелонированную систему ПВО, поэтому торопливость американских оружейников объясняется предельно просто.

#сша #украина #боевые действия #patriot #пво
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