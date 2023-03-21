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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме верят в то, что российская армия была «унижена» на Украине
Рубрика «Новости из Страны Чудес».
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби регулярно проводит пресс-конференции, на которых ему в том числе приходится отвечать штампами на неудобные вопросы. В частности, американский журналист Питер Дуси поинтересовался у Кирби, как президент Байден допустил такое, что две сверхдержавы — Россия и Китай — объединяются против Соединённых Штатов, и что руководителям этих государств «всё равно» на принимаемые Штатами и их сателлитами действия.

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По мнению Кирби, недовольству России и Китая мировым лидерством Соединённых Штатов уже много лет, и это началось задолго до президентства Джо Байдена. Что касается действий США, то, как считает Кирби, многим россиянам «не всё равно»: российская экономика якобы в тяжёлом состоянии, а российская армия якобы потерпела «унижение» на Украине.

Кирби пытается убедить американских журналистов, а через них — американскую общественность — в том, что Россия якобы не выдержала санкционный удар (на самом деле выдержала), и что Украина якобы продолжает теснить российские войска. Иными словами, в сознание американцев вбивают мысль о том, что боевые действия — это кино или видеоигра, и проходить они должны в яркой и активной форме. То, что Россия выбрала именно такой размеренный способ ведения боевых действий, и тем самым не оправдала чьих-то ожиданий, вряд ли следует записывать в «унижение». Особенно, учитывая тот факт, что ВС РФ и ЧВК «Вагнер» выполняют боевые задачи таким образом, что уже даже проукраинские западные издания бьют в набат от масштабов потерь и разрушений с украинской стороны.

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Кроме того, не стоит забывать, что Украину сейчас финансирует и снабжает вооружением фактически весь коллективный Запад, чем и привёл к затягиванию конфликта. В чём здесь заслуга Украины, сказать поистине трудно.

#россия #сша #китай #украина #боевые действия
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