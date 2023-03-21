Как и предполагалось, основная часть трёхдневного визита Си Цзиньпина в Москву пришлась на вторник. Председатель КНР встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным, после чего главы государств приступили к подписанию важных документов, касающихся двусторонних отношений. В частности, Путин и Си Цзиньпин сегодня подписали совместное заявление о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии России и Китая.
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Как отметили руководители двух государств, Россия и Китай вступают в «новую эпоху» и строят планы развития ключевых направлений совместного сотрудничества вплоть до 2030 года. Как передают журналисты, всего в рамках государственного визита Си Цзиньпина планируется подписать свыше десятка различных документов о развитии и укреплении двустороннего сотрудничества РФ и КНР.
Эксперты, которые вещают действительно независимую точку зрения, а не участвуют в топорной пропаганде, сходятся во мнении, что у Китая и России формируется взаимовыгодное сотрудничество. Обладая циклопическим по своим масштабам промышленным потенциалом, Китай способен обеспечить Россию всей необходимой ей продукцией. РФ, в свою очередь, явно готова поделиться с КНР уникальными технологиями в военной сфере. В частности, речь идёт о гиперзвуковом оружии и технологии производства высококлассных подводных лодок, в чём Пекин объективно отстаёт от Москвы. Кроме того, Китай активно продвигает свою программу «Один пояс — один путь», являющуюся современной реинкарнацией Великого шёлкового пути, проходящей по территории Средней Азии, России, а затем — в Европу.