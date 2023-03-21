Не к длительным, а к перманентным, господин федеральный канцлер.

В конце февраля прошлого года стало предельно очевидно, что история разделилась на «до» и «после». Изначально это относилось непосредственно к России и Украине, но затем коллективный Запад своими несуверенными действиями вывел конфликт на более высокий уровень, тем самым переведя режим существования той же Европы на «до» и «после». И вот, как отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц, как «до» уже не будет.

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По мнению Шольца, европейскому сообществу следует готовиться к тому, что конфликт на Украине будет продолжаться ещё долгое время, и что даже после его завершения ситуация быстро не вернётся к состоянию как до конфликта. Канцлер ФРГ отметил, что боевые действия на Украине и их последствия ещё долго будут отзываться по Европе, и странам этой части света ещё долго предстоит «расчищать руины».

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Самое трагическое, что в результате недальновидной политики ЕС выражение «расчистка руин» в данном случае имеет не только метафорический смысл, а также самый что ни на есть прямой. И отступать от этой недальновидной политики в Европе, по всей видимости, не собираются: как заявил Шольц, Запад должен продолжать оказывать Киеву поддержку, дабы тот мог отстоять свой суверенитет. То, что эта «поддержка» приводит только ко всё более и более плачевным последствиям, в частности, уже довела отношения Европы и России до точки невозврата, Шольца как представителя ещё пока главного локомотива ЕС почему-то совершенно не волнует.