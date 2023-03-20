Пока речь только о переводах внутри страны.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

С 2014 года, когда над Россией нависла угроза отключения от международной системы передачи межбанковских финансовых сообщений SWIFT, Центральный Банк разработал не только российскую платёжную систему «МИР», но и отечественный аналог этого самого SWIFT’а.

реклама

В 2022 году опасения оправдались, ну а отечественная система уже вовсю работает, в том числе участвуя в транзакциях с дружественными государствами. С 1 октября текущего года российские банки будут обязаны использовать её во всех денежных переводах внутри страны. Об этом сегодня ЦБ уведомил российские кредитные организации.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как отметили в ЦБ, банки могут использовать как систему передачи финансовых сообщений непосредственно от регулятора, так и другие отечественные системы, выполняющие аналогичные функции. Речь пока идёт только о переводах внутри страны.