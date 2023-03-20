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Редакция
События в мире Михаил Андреев
С октября российские банки будут обязаны использовать внутри страны отечественный аналог SWIFT
Пока речь только о переводах внутри страны.
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С 2014 года, когда над Россией нависла угроза отключения от международной системы передачи межбанковских финансовых сообщений SWIFT, Центральный Банк разработал не только российскую платёжную систему «МИР», но и отечественный аналог этого самого SWIFT’а.

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В 2022 году опасения оправдались, ну а отечественная система уже вовсю работает, в том числе участвуя в транзакциях с дружественными государствами. С 1 октября текущего года российские банки будут обязаны использовать её во всех денежных переводах внутри страны. Об этом сегодня ЦБ уведомил российские кредитные организации.

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Как отметили в ЦБ, банки могут использовать как систему передачи финансовых сообщений непосредственно от регулятора, так и другие отечественные системы, выполняющие аналогичные функции. Речь пока идёт только о переводах внутри страны.

#финансы #россия #экономика #swift #центральный банк
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