С 2014 года, когда над Россией нависла угроза отключения от международной системы передачи межбанковских финансовых сообщений SWIFT, Центральный Банк разработал не только российскую платёжную систему «МИР», но и отечественный аналог этого самого SWIFT’а.
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В 2022 году опасения оправдались, ну а отечественная система уже вовсю работает, в том числе участвуя в транзакциях с дружественными государствами. С 1 октября текущего года российские банки будут обязаны использовать её во всех денежных переводах внутри страны. Об этом сегодня ЦБ уведомил российские кредитные организации.
Как отметили в ЦБ, банки могут использовать как систему передачи финансовых сообщений непосредственно от регулятора, так и другие отечественные системы, выполняющие аналогичные функции. Речь пока идёт только о переводах внутри страны.