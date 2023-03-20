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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и трёх судей Международного уголовного суда
Отдавших незаконный «ордер» на «арест» граждан России.
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Будучи абсолютно несамостоятельной организацией, делающей то, что ей скажут заказчики, Международный уголовный суд (МУС) на днях всколыхнул мировую общественность решением о выдаче «ордера» на «арест» двух граждан России, включая президента Владимира Путина, по делу о якобы незаконном перемещении граждан Украины с «оккупированных территорий» в Россию. Комментарии здесь, что называется, излишни, вопросом привлечения судей МУС к ответственности за заведомо незаконные решения должен заниматься Следственный комитет России, и вот, сегодня ведомство объявило о возбуждении уголовных дел в отношении прокурора МУС и трёх судей этого же международного органа.

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Как уточняет пресс-служба СК РФ, прокурор Международного уголовного суда обвиняется в уголовном преступлении, что само по себе иронично, предусмотренного частью 2 статьи 299, части 1 статьи 30 и части 2 статьи 360 Уголовного Кодекса России. Судьи же обвиняются по статьям 301, 30 и 360 УК РФ.

В обоих случаях Следком обвиняет принимавших вышеизложенное решение членов МУС в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности вкупе с незаконным обвинением этого лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Дополнительно прокурор и судьи обвиняются в «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

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Каковы дальнейшие действия СК РФ и как он собирается привлекать прокурора и судей МУС к законной ответственности, неясно. Скорее всего, дальше обмена нелепыми по своей сути «юридическими любезностями» дело не дойдёт. Важно помнить, что Россия, США, Китай и другие страны, имеющие государственный суверенитет, не признают юрисдикцию МУС, поэтому для них эти ордеры — не более чем «филькина грамота».

#россия #политика #психиатрия
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