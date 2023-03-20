В свежем исследовании рекрутинговой компании Get experts и Русской Школы Управления говорится о том, что почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года. В документе исследователей также отдельно упоминаются 12 % компаний, которые точно намерены это сделать.
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Далее по процентам цифры не менее интересные. 16 % опрошенных компаний заявили о «высокой вероятности» увольнений, а где-то в четверти компаний сообщили о том, что «скорее всего» не будут увольнять специалистов в 2023 году. И ещё 12 % испытывали затруднения с выбором ответа.
Генеральный директор исследовательской компании Get experts Ольга Шамбер заявила о том, что реальная ситуация на российском рынке труда очень близка к оценкам работодателей. А директор Русской Школы Управления отметил, что не смотря на ожидание возможных сокращений, работодатели стараются сохранить ключевых сотрудников.
Ранее сообщалось, что почти половина российских компаний внепланово снижала или останавливала подбор сотрудников до конца 2022 года.