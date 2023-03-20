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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Исследование: почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года
Ну, такое.
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В свежем исследовании рекрутинговой компании Get experts и Русской Школы Управления говорится о том, что почти треть работодателей России ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года. В документе исследователей также отдельно упоминаются 12 % компаний, которые точно намерены это сделать.

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Далее по процентам цифры не менее интересные. 16 % опрошенных компаний заявили о «высокой вероятности» увольнений, а где-то в четверти компаний сообщили о том, что «скорее всего» не будут увольнять специалистов в 2023 году. И ещё 12 % испытывали затруднения с выбором ответа.

Генеральный директор исследовательской компании Get experts Ольга Шамбер заявила о том, что реальная ситуация на российском рынке труда очень близка к оценкам работодателей. А директор Русской Школы Управления отметил, что не смотря на ожидание возможных сокращений, работодатели стараются сохранить ключевых сотрудников.

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Ранее сообщалось, что почти половина российских компаний внепланово снижала или останавливала подбор сотрудников до конца 2022 года.

#рынок труда
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