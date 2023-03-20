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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин прибыл в Москву с трёхдневным государственным визитом
Ожидается много всего важного и интересного.
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О том, что в понедельник состоится государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву, в Кремле официально подтвердили перед началом выходных. И вот, сегодня китайский «Борт №1» приземлился в правительственном аэропорту «Внуково». Визит Си Цзиньпина продлится три дня, и, что немаловажно, Россия стала первой страной, в которую глава КНР прилетел после своего переизбрания.

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Основная «программа» визита пройдёт во вторник, поэтому можно ожидать, что наиболее интересные новости по итогам встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным начнут поступать уже завтра во второй половине дня.

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Сведений о темах, которые два лидера будут обсуждать на переговорах, пока нет, но китайская пресса отмечала, что будут затронуты вопросы укрепления двустороннего сотрудничества во всех сферах. Также, если верить заявлениям в СМИ, Си Цзиньпин обсудит с Путиным так называемый китайский мирный план по Украине, после чего якобы по видеосвязи обсудит этот вопрос с украинским «лидером» Владимиром Зеленским. В любом случае, нас ждут весьма интересные и насыщенные важными новостями три дня.

#россия #китай #политика
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