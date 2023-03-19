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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В запорожской ВГА сообщили, что город Запорожье «кишит» украинскими войсками
А ведь город надо будет освобождать...
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Будучи областным центром региона, который юридически отныне входит в состав России, город Запорожье пока находится под контролем ВСУ, однако очевидно, что рано или поздно город должен будет перейти под контроль РФ. На Украине опасаются, что это будет сделано силовым способом, поэтому нашпиговывают областной центр войсками и наёмниками, о чём сообщил член запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в комментарии для издания «РИА Новости».

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Как отметил Рогов, город «буквально кишит» как украинскими военнослужащими, так и наёмниками из других стран. На сегодняшний день, продолжает чиновник, Запорожье является одним из наиболее милитаризованных городов с огромным гарнизоном, а десятки объектов гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, заводы и прочее, преобразованы в военные объекты для использования ВСУ.

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На сегодняшний день о планах по наступательной операции ВС РФ в сторону Запорожья ничего неизвестно, но, возможно, в ВСУ с подачи американской разведки знают больше, чем простые жители и журналисты. Важно понимать, что Запорожье — крупный город, население которого на момент начала СВО составляло порядка 700 тысяч человек, то есть, примерно вдвое больше, чем в сильно пострадавшем от боевых действий Мариуполе. Иными словами, штурмовая операция Запорожья — крайне неблагоприятный вариант как с военной, так и впоследствии с экономической точки зрения. К сожалению, киевские власти могут не оставить РФ другого выбора.

#россия #украина #боевые действия
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