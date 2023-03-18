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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России озвучили условия, при которых зерновая сделка будет продлена после мая
Раз не выполнили сразу, с ту же секунду, то и не собираются выполнять вовсе.
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Факт участия России в так называемой зерновой сделке уже давно воспринимается в обществе как некая крупная уступка. Значение у данной уступки сугубо политическое и, по всей видимости, связано с желанием предоставить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану дополнительные политические очки при переизбрании в мае: собственно, поэтому сделка-то и продлена всего на 60 суток — до 14 мая — с неопределённой судьбой после этого срока.

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Впрочем, страны коллективного Запада могут убрать с данной зерновой сделки всю неопределённость, если наконец-то выполнят ту её часть, которая гласит о снятии ограничений против экспорта российского продовольствия и удобрений, восстановлении доступа Россельхозбанка к SWIFT, а также о возобновлении экспорта сельхозтехники в РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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На этот шаг на Западе идти пока не собираются, а раз не пошли в то же мгновение, в которое согласились на сделку, значит, не согласятся уже никогда. В случае победы Эрдогана, по всей видимости, смысла в продлении этой сделки со стороны России не будет ровным счётом никакого. А так это или нет, узнаем уже через два месяца.

#россия #политика
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