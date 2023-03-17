Обсудят много всего важного. Подпишут не меньше.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Информация о том, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом, гуляет по Сети уже не одну неделю. Сначала на грядущую встречу на высшем уровне намекнул российский президент Владимир Путин, затем соответствующие утечки стали публиковать китайские СМИ. Что ж, теперь стало официально известно, что визиту быть, и состоится он уже на следующей неделе — с 20 по 22 марта.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров два лидера обсудят «актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия» между двумя странами, а также подпишут «ряд важных двусторонних документов».

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Стоит отметить, что визит Си Цзиньпина в Москву — это первый государственный визит китайского лидера после переизбрания на должность, что наглядно демонстрирует особый уровень отношений между Китаем и Россией.