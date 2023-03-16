Последние пару месяцев Россия уже практически не наносит массированные ракетные удары по украинским объектам энергетики и военного управления, приурочивая эти события уже разве что к «возмездию» за определённые действия с той стороны, чем безмерно раздражают отечественную ультрапатриотическую общественность. Несмотря на то, что массированные ракетные удары уже практически не наносятся, в Киеве расслабляться не спешат. В частности, спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что ВС РФ готовятся к новому ракетному удару, и его целью могут стать те самые пресловутые центры принятия решений.
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По словам Игната, приоритетными целями остаются правительственные здания, а также здания управления ВСУ и министерства обороны, которые и считаются «центрами принятия решений». Расположены они не только в Киеве, но также в Харькове и Николаеве, заботливо уточнил Игнат.
Естественно, представитель украинской власти не мог обойтись без пропаганды и отметил, что объекты энергетики и иной критически важной инфраструктуры также остаются целями ВС РФ. По словам Игната, это делается, чтобы нанести вред мирному населению. То, что на самом деле эти удары осуществляются для срыва поставок вооружений на фронт и обесточивания украинских ещё оставшихся оборонных предприятий, спикер ВВС ВСУ решил не уточнять, а то сказка-страшилка про «государство-террориста» быстро рассыпется.