Но не уточнили, голодающих людей или голов.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Вчера стало известно о том, что так называемая зерновая сделка вместо изначально планировавшихся 120 дней была продлена Россией всего на 60 дней. Как и следовало ожидать, коллективный Запад это не устроило, и Германия в лице официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман призвала Россию продлить сделку свыше указанных выше шестидесяти суток.

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Как отметили в Германии, в мире остаётся «свыше 300 миллионов» голодающих, и продление зерновой сделки поможет исправить эту ситуацию. Почему голодающих не стало меньше за все те месяцы, что Россия участвует в этой сделке, а зерно вместо беднейших стран, согласно журналистским расследованиям, продолжает оседать в странах коллективного Запада, где оно идёт на корм скоту, вопрос, который Хоффман никто не задаёт, потому что вразумительный ответ на него в Германии дать в принципе не смогут.

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Важно помнить, что Россия согласилась на зерновую сделку только при условии снятия запрета на экспорт российского продовольствия и удобрений. И вот эта часть сделки продолжает игнорироваться. Поэтому, собственно, продление и составило всего 60 суток — как раз до президентских выборов в Турции. Таким образом Россия способствует получению дополнительных политических очков Эрдоганом, который на данный момент считается более приемлемым для РФ лицом во главе Турции.