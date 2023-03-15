Факт присутствия России в ООН и, более того, то, что она занимает кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН на правах государства-продолжателя (наследника) СССР, безмерно злит представителей коллективного Запада. Повлиять на ситуацию там никак не могут, поскольку все структурные изменения в ООН должны проходить через Совбез, где Россия может просто использовать своё право вето, сказав «нет». Поэтому американское и отчасти в целом западное общество активно обрабатывают, вбрасывая в сознание ложный тезис о неправомерности членства России в Организации Объединённых Наций.
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В частности, вчера в некогда уважаемом издании TIME появилась пропитанная «агиткой» статья о том, что грядущее апрельское председательство России в Совете Безопасности ООН может стать проблемой. Как отмечает автор статьи, в прошлый раз Россия председательствовала в Совбезе в феврале 2022 года — аккурат в период начала специальной военной операции, что якобы вылилось в дестабилизацию работы данного органа ООН. Чего-то похожего в TIME ожидают и в этот раз.
Далее в статье упоминается якобы незаконность положения России в ООН. Автор пишет, что Россия «захватила» место за столом после распада СССР, в то время как другие республики (кроме Беларуси и Украины, которым при создании ООН были выделены отдельные места как наиболее сильно пострадавшим в ходе Второй мировой войны нациям) должны были подавать заявку на вступление в ООН. Кроме того, в TIME считают, что Россия якобы не является основателем ООН, а за её положение как государства-продолжателя СССР никто в Организации не голосовал.
Здесь хотелось бы отметить, что уровень образованности авторов статей в современном TIME вызывает уже даже не удивление, а настоящую оторопь. Россия взяла на себя все права и, что самое главное, обязательства Советского Союза, аргументировав это тем, что на РСФСР приходилось больше половины населения СССР, три четверти территории и львиная доля промышленного потенциала. Тем самым страна унаследовала всю союзную собственность за рубежом и места в международных организациях, включая и ООН. Никто это не оспаривал, а сейчас поднимать данную тему уже откровенно поздно. Вообще, с точки зрения континуитета и правопреемства государств, советский период — это лишь часть истории российского государства, как был её частью и царский период, и является период современной России. И это мы не коснулись того, что СССР и Россия в западном мире всегда были взаимозаменяемыми терминами.