После прецедента с Россией в королевстве призадумались, а не поступят ли также с ними.

Страны коллективного Запада, совершенно не задумываясь о последствиях, в начале декабря прошлого года всё-таки ввели против российской перевозимой по морю нефти так называемый потолок цен, тем самым продемонстрировав, что «невидимая рука рынка» на самом деле — не более чем пропагандистское клише, не имеющее под собой абсолютно никаких оснований. Прецедент создан, и другие страны-производители нефти начали задумываться, а что, если они по любым, даже самым надуманным причинам вдруг впадут в немилость коллективного Запада?

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Первой об этом задумалась, естественно, Саудовская Аравия как главный мировой экспортёр нефти. И сегодня министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд предостерёг горячие головы на Западе (да и в любой другой части света) даже от мысли о введении потолка цен на саудовскую нефть. По словам министра, Саудовская Аравия сразу прекратит поставки нефти в страны, которые примут против неё потолок цен, а также дополнительно сократит добычу, чтобы стабилизировать цены. Как добавил саудовский министр энергетики, он не удивится, если аналогичным образом поступят и другие [члены OPEC+ — прим. ред.].

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Важно понимать, что мы сейчас живём в период тектонических изменений в геополитике. Некогда бывшая главным союзником США на Ближнем Востоке Саудовская Аравия сейчас посматривает в сторону Китая, России и в целом стран глобального Юга, полностью поддерживая их начинания. Кроме того, недавно стало известно о долгожданном примирении Саудовской Аравии и Ираном, также безмерно богатом энергоресурсами. Не забываем также о постепенном уходе главных экспортёров нефти от доллара и желании их дальнейшей экономической интеграции, и потихоньку станет понятно, что в мире происходит и зачем.