Сейчас в США происходят события, которые могут повлиять на всю мировую финансовую систему: на выходных «схлопнулся» крупный банк Silicon Valley Bank, сегодня после крайне неубедительного выступления президента США Джо Байдена аналогичная участь постигла банки Western Alliance, FirstRepublic Bank, PacWest Bancorp и другие. На фоне всего этого очень своевременным стал комментарий директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина касательно доллара США.
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По словам Дробинина, сегодня доллар — это «не более чем бумажка на доверии», и важно понимать, что правительство США никогда не выплатит свой государственный долг, составивший более 31 триллиона долларов, или переваливший за 136 % валового внутреннего продукта.
При этом также необходимо понимать, что сейчас в мире идёт стремительный процесс дедолларизации: неаффилированные с коллективным Западом страны всё чаще используют свои национальные валюты при двусторонних товарообменах. В то же время Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие экспортёры нефти активно уходят от доллара при торговле чёрным золотом. Кроме того, важно помнить, что группа БРИКС, которая в перспективе может увеличиться в два и больше раз, рассматривает возможность создания собственной резервной валюты с последующим полным отказом от доллара.
На фоне всего этого немудрено, что почти половина населения планеты считает, что в ближайшую четверть века доллар утратит свою позицию как мировой резервной валюты. И это ещё весьма оптимистичный сценарий: ход событий таков, что этот статус может быть утрачен гораздо быстрее.