Без грязной зелёной бумажки ты... Но это пока.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Сейчас в США происходят события, которые могут повлиять на всю мировую финансовую систему: на выходных «схлопнулся» крупный банк Silicon Valley Bank, сегодня после крайне неубедительного выступления президента США Джо Байдена аналогичная участь постигла банки Western Alliance, FirstRepublic Bank, PacWest Bancorp и другие. На фоне всего этого очень своевременным стал комментарий директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина касательно доллара США.

реклама

По словам Дробинина, сегодня доллар — это «не более чем бумажка на доверии», и важно понимать, что правительство США никогда не выплатит свой государственный долг, составивший более 31 триллиона долларов, или переваливший за 136 % валового внутреннего продукта.

При этом также необходимо понимать, что сейчас в мире идёт стремительный процесс дедолларизации: неаффилированные с коллективным Западом страны всё чаще используют свои национальные валюты при двусторонних товарообменах. В то же время Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие экспортёры нефти активно уходят от доллара при торговле чёрным золотом. Кроме того, важно помнить, что группа БРИКС, которая в перспективе может увеличиться в два и больше раз, рассматривает возможность создания собственной резервной валюты с последующим полным отказом от доллара.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На фоне всего этого немудрено, что почти половина населения планеты считает, что в ближайшую четверть века доллар утратит свою позицию как мировой резервной валюты. И это ещё весьма оптимистичный сценарий: ход событий таков, что этот статус может быть утрачен гораздо быстрее.