Несмотря на то, что за последние сто лет продолжительность жизни выросла, а её сложность — наоборот уменьшилась, на службу по призыву в России по-прежнему попадают лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет включительно. Учитывая вышеуказанные факторы, многие полагают, что люди стали более инфантильными и менее морально зрелыми для прохождения службы, оставаясь, по сути, детьми вплоть как минимум до размена третьего десятка. Трудно сказать, руководствовались ли в Минобороны именно этой логикой или какой-то ещё, но в конце прошлого года глава оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил о том, что призывной возраст в России будет постепенно повышаться. Теперь же соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму.
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В законопроекте уточняется, что нижняя граница призывного возраста будет повышаться постепенно: в 2024 году до 19 лет, в 2025-м — до 20 лет, ну и, наконец, с 2026-го и дальше — до 21 года. При этом верхняя граница — 30 лет — будет применена сразу со следующего года.
Дополнительно стоит напомнить, что в ближайшие годы общая численность ВС РФ увеличится примерно до полутора миллионов военнослужащих, будут созданы новые военные округа, а военные части, расположенные близ потенциальных новых членов НАТО будут усилены и доукомплектованы. Всё это является ответом на растущие угрозы со стороны Североатлантического военного блока.