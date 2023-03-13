Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Законопроект о повышении призывного возраста внесён в Госдуму
В теории, призываться на службу будут более зрелые люди.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Несмотря на то, что за последние сто лет продолжительность жизни выросла, а её сложность — наоборот уменьшилась, на службу по призыву в России по-прежнему попадают лица мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет включительно. Учитывая вышеуказанные факторы, многие полагают, что люди стали более инфантильными и менее морально зрелыми для прохождения службы, оставаясь, по сути, детьми вплоть как минимум до размена третьего десятка. Трудно сказать, руководствовались ли в Минобороны именно этой логикой или какой-то ещё, но в конце прошлого года глава оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил о том, что призывной возраст в России будет постепенно повышаться. Теперь же соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму.

реклама

В законопроекте уточняется, что нижняя граница призывного возраста будет повышаться постепенно: в 2024 году до 19 лет, в 2025-м — до 20 лет, ну и, наконец, с 2026-го и дальше — до 21 года. При этом верхняя граница — 30 лет — будет применена сразу со следующего года.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Дополнительно стоит напомнить, что в ближайшие годы общая численность ВС РФ увеличится примерно до полутора миллионов военнослужащих, будут созданы новые военные округа, а военные части, расположенные близ потенциальных новых членов НАТО будут усилены и доукомплектованы. Всё это является ответом на растущие угрозы со стороны Североатлантического военного блока.

#россия #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Иран завершил сделку по закупке у России современных истребителей Су-35
Польша собирается создать крупнейшие сухопутные силы в Европе для парирования «российской угрозы»
Запад встревожился после боевого применения Россией неуязвимых гиперзвуковых «Кинжалов»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стали известны цели и последствия ударов самой масштабной атаки «Кинжалами» по Киеву 9 марта
31
Три хороших, но не широко известных фильма с С. Сталлоне
9
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
66
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
8
Джим Райан наложил вето на сделку по покупке Activision Blizzard
14
Мои мысли о покупке новых или б.у. комплектующих
63
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
28
Как я обнаружил, что Adobe без разрешения удаляет файлы пользователей
18
Китай готовится к "городской" войне, поскольку Тайбэй может превратиться в Бахмут или Соледар – EAT
7
О китайских брендах видеокарт, как о последствии майнингового бума
22

Сейчас обсуждают

хахахер
15:59
я в нулевых оборонку России поднимал.Видел на украине света нету,это ракеты прилетели туда
Politico: Между США и Украиной нарастают разногласия
Voldemaar
15:59
А ФАБ 9000 М54 уже списаны.
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
Евгений Сом
15:58
Так ты же писал что с лучами 7900 ХТХ уделывает 4800 ))) да еще и несколько раз, приводя этот скриншот ))) https://media2.cackle.me/f/06/7e536fd173222842420b38c08383c06f.png
AMD якобы могла выпустить видеокарту уровня RTX 4090, но не захотела
Nowhere_Man
15:57
И что ради трёх с половиной строчек стоило писать эту микро статью?
Пакистан может поставить Украине 44 танка Т-80УД в обмен на западную помощь
Юрий Полкунов
15:55
Главное чтобы тенденция у них сохранялась))
Intel может работать над собственной версией разъема 12VHPWR для видеокарт
Евгений Сом
15:52
lol где ты найдешь pcie 2.0? Что это за древние платы такие?
AMD якобы могла выпустить видеокарту уровня RTX 4090, но не захотела
TheEd
15:47
Дык это Бахмут, а не Таганрог к примеру. Пусть хохлы спешат, месяцы у них идут.
"Котёл как в Дебальцево" - командир ВСУ заявил о возможном окружении ВСУ в Бахмуте
Appengamer
15:46
Я точно на Оверы попал?
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
Марта Соколова
15:42
Это с нашей Св. области парни.
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
Марта Соколова
15:41
Только без Украины. "Сам" так решил.
В Бахмуте верифицирован первый немецкий танк Леопард c опознавательными украинскими знаками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем