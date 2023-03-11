Американское издание Newsweek, которое трудно назвать пророссийским, побеседовало с экс-послом США в России Майклом Макфолом, которого трудно назвать апологетом российской политики, и опубликовало на его основе статью, которую трудно назвать проукраинской. Да, и такие вещи случаются, особенно если беспристрастно взглянуть на ход боевых действий и что они означают.
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В частности, как отметил Макфол, в течение нескольких месяцев боевые действия фактически «застряли», что, по мнению экс-посла, вызывает тревогу касательно способности украинцев «держаться» и сохранять вовлечённость США в долгосрочной перспективе.
Согласно справедливому комментарию Макфола, предельно ясно намекающему на то, что происходит на Украине, суть всех конфликтов такова, что не имеет значения, кто побеждал в них в первый год — важно лишь то, кто победил в итоге. Макфол считает, что затягивание конфликта не играет на пользу Украине, и в её же интересах, чтобы боевые действия закончились быстро.
Издание Newsweek отметило, что российские войска достигают внушительного прогресса на фронте, а на днях ВС РФ осуществили крупнейший за последние недели ракетный удар по целям на Украине с использованием в том числе гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», перехватить которые Украина [прим. ред.: на самом деле, пока никто] не в состоянии.